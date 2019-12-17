Россия расширила список санкций против Украины

Правительство Российской Федерации расширило список товаров, ввоз которых запрещен в страну из Украины, а также список физических лиц, на которых распространяются специальные экономические меры.

Согласно постановлению правительства под российские запретные меры попали следующие украинские товары: кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского применения. Санкции России также распространяются на импорт радиаторов и котлов центрального отопления.

К тому же на территорию России из Украины нельзя ввозить макулатуру и другие бумажные отходы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил и перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся санкции.

В списке дополнительно оказались еще еще девять человек, но при этом двое украинцев из него были исключены. В настоящее время. в общей сложности, российский санкционный перечень содержит около 570 имен украинских граждан.