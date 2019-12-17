Нынешний президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение высказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он утверждает, что с приходом новой власти на Украине для жителей Донбасса не изменилось ровным счетом ничего.
"Политика Порошенко, основанная на полном безразличии к судьбам миллионов жителей и имеющая своей целью реинтегрировать обратно только территории, по сути, продолжается Зеленским и его командой", - пояснил Пушилин.
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