В ДНР считают, что Зеленский продолжает политику Порошенко

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение высказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он утверждает, что с приходом новой власти на Украине для жителей Донбасса не изменилось ровным счетом ничего.