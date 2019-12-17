Белоруссия хочет повысить тариф на транзит нефти из РФ

Белорусская сторона сообщила о намерении увеличить тариф на прокачку российской нефти в будущем году почти на 17 процентов.

Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации, если транспортные компании сторон не договорятся в этом вопросе, его решат тарифные органы государств. Это значит, что проблемой займется российская ФАС и белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Рассмотреть вопрос предстоит до 15 января 2020 года.

В случае, если ФАС и МАРТ также не смогут прийти к компромиссному решению по тарифам на прокачку российской нефти, то указанные тарифы будут индексироваться в соответствии с размером среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. Следовательно увеличить тарифы для Белоруссии в этом случае будет возможно только на 6,8 процента.