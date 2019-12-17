Украинская преступность захлестнула Польшу

В Польше значительно увеличилось количество преступлений, совершаемых украинцами. С 2011 по 2015 был зафиксирован рост преступлений, совершенных гражданами Украины в Польше в 2,5 раза (с 493 до 1315). Об этом сообщило издание "Обозреватель".

На данный момент украинцы занимают лидирующую позицию в рейтинге польского МВД среди преступников-иностранцев. Наиболее часто граждан Украины ловят на убийствах, грабежах, кражах и хулиганстве.