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Украинская преступность захлестнула Польшу

Мир

В Польше значительно увеличилось количество преступлений, совершаемых украинцами. С 2011 по 2015 был зафиксирован рост преступлений, совершенных гражданами Украины в Польше в 2,5 раза (с 493 до 1315). Об этом сообщило издание "Обозреватель".

На данный момент украинцы занимают лидирующую позицию в рейтинге польского МВД среди преступников-иностранцев. Наиболее часто граждан Украины ловят на убийствах, грабежах, кражах и хулиганстве.

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