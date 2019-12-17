Турция признает убийство коренных американцев геноцидом

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара признает убийство миллионов коренных жителей Северной Америки геноцидом со стороны США.

Это ответ Турции на признание геноцидом массовых убийств армян во время Первой мировой войны в начале 20 века.

"Можем ли мы говорить об Америке, не упоминая коренных американцев? Это позорный момент в истории США", — отметил президент Турции, имея в виду убийство миллионов индейцев на территории современных США в конце 15 века.

Известно, что около 55 миллионов коренных жителей Северной Америки погибли во время европейского завоевания. Большинство смертей произошло от болезней, привезенных из Европы. Война, рабство и перемещение населения также способствовали сокращению численности населения коренных общин.

Турция и Армения продолжают спор о резне во времена Османской империи

Что касается армянского геноцида, то Армения утверждает, что 1,5 миллиона человек были убиты, заключены в тюрьму или подверглись принудительной депортации со стороны Османской империи во время Первой мировой войны.

Анкара отрицает геноцид того времени, утверждая, что от 300 000 до 500 000 армян и, по меньшей мере, столько же турок были убиты в гражданской войне, когда армяне восстали против своих османских правителей того времени.

Ранее конгрессмен-демократ США Ильхан Омар из Миннесоты, который отказался поддержать законопроект о резне армян, заявил, что любое "истинное признание" таких преступлений должно включать и другие исторические "массовые убийства".