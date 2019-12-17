Власти Египта взяли под усиленную охрану курорты Красного моря

Власти Египта в срочном порядке установили усиленную охрану на курортах Красного моря в связи с террористической опасностью. Об этом сообщило израильское издание Haartez.

По информации издания, египетские власти опасаются, что члены ИГИЛ (запрещенная организация в России) предпримут попытки прорваться на Синай к своему подразделению "Вилаят Синай".

Именно это подразделение взяло на себя ответственность за установку бомбы на российский самолет летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в октябре 2015 года. В результате этого теракта погибли 224 пассажира, а регулярные рейсы между Египтом и Россией были прекращены.