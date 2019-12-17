ВМС России и Сирии впервые проводят совместные военные учения

Военно-морские силы России и Сирии впервые в истории проводят совместные военные учения в Средиземном море с целью активизации сотрудничества в борьбе с терроризмом.

В учениях будут задействованы российские самолеты с авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия, ракетные катера ВМС Сирии и боевые корабли противоминной обороны.

В маневрах примут участие 10 кораблей и более 2000 российских и сирийских военнослужащих.

"Тактические группы кораблей ВМФ России и Сирийской Арабской Республики проведут в море совместные маневры. А на берегу подразделения безопасности и обороны будут отрабатывать вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и незаконными вооруженными формированиями, - объяснил контр-адмирал Александр Юлдашев. Россия помогает Сирии бороться против террористов

Контр-адмирал также отметил, что учения направлены на развитие сотрудничества между российскими и сирийскими войсками в борьбе с международным терроризмом.

С 2015 года российские военные помогают сирийской армии в борьбе против террористических группировок, борющихся за свержение правительства Дамаска.

В рамках своей антитеррористической миссии Москва развернула военные корабли на сирийской военно-морской базе Тартус и истребители на авиабазе Хмеймим.

За счет российской помощи Дамаску удалось вернуть себе почти все сирийские территории, захваченные боевиками в 2011 году.