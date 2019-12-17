Куба готова к разрыву дипломатических отношений с США

Кубинское правительство заявляет, что оно готово к потенциальному шагу Соединенных Штатов разорвать дипломатические отношения.

"Сегодня в правительстве США есть влиятельные люди, которые хотят разорвать наши двусторонние отношения,"- сказал глава Министерства иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио. — Но это не то, чего хочет народ, и не то, чего добивается правительство Кубы."

Он также подчеркнул, что поддержание двусторонних связей отвечает интересам большинства американцев.

Трамп пытается заставить Кубу "реформироваться"

США и Куба разорвали отношения в 1961 году во время "холодной войны", через два года после того, как эти две страны стали идеологическими врагами в результате Кубинской революции, которая привела к власти покойного Фиделя Кастро.

В 2015 году администрация США при прежнем президенте Бараке Обаме восстановила дипломатические отношения с Кубой и частично прекратила 60-летнюю экономическую блокаду США против островного государства.

Однако Дональд Трамп с самого начала своей президентской деятельности стал противостоять сближению двух стран. Он ужесточил существующие торговые санкции США против Кубы в новой попытке заставить страну "реформироваться".