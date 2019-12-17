Санкции Соединенных Штатов против строительства российского газопровода являются попыткой навязать Германии свой газ, считает Курт Кистер, главный редактор Süddeutsche Zeitung.
Главред немецкого издания называет американские попытки помешать строительству газопровода связанные с "Северным потоком — 2", фальшивыми, претенциозными и лицемерными.
"Штрафные санкции Палаты представителей США направлены против компаний, причастных к строительству газопровода, ведущего из России в Германию. Это не что иное, как реализация политики "Америка прежде всего" на мировом уровне", уверен Кистер.
Совместная работа по внедрению проекта "Северный поток-2" началась несколько лет назад, отмечает немецкий журналист. Проектом недовольны на Украине и в Польше — ведь эти страны лишатся дохода, который им приносили высокие пошлины за транзит газа через их территорию. Однако строительство газопровода из России в Германию гарантирует самой Украине невозможность перекрытия газа, даже если к этому приведет ухудшение российско-украинских отношений.
Что касается второго газопровода, который пройдет через Балтийское море, то его внедрение в эксплуатацию станет выгодным не только России, но и Германии.
Вот именно это обстоятельство, по мнению Курта Кистера и не нравится американцам. При этом они лицемерно заявляют, что их якобы волнует чрезмерная зависимость в этом случае Германии от российского газа.
В Вашингтоне не собираются позволять русским зарабатывать на газе, в том числе потому, что Америка предпочитает продавать Европе, и в частности Германии, свой собственный газ. — говорит Кистер.
Иными словами, Соединенные Штаты хотят диктовать ФРГ у кого покупать энергию, а России не давать возможности реализовывать выгодные проекты.
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