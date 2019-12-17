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Главред SZ: санкции США против "Северного потока -2" лицемерны

Мир

Санкции Соединенных Штатов против строительства российского газопровода являются попыткой навязать Германии свой газ, считает Курт Кистер, главный редактор Süddeutsche Zeitung.

Главред немецкого издания называет американские попытки помешать строительству газопровода связанные с "Северным потоком — 2", фальшивыми, претенциозными и лицемерными.

"Штрафные санкции Палаты представителей США направлены против компаний, причастных к строительству газопровода, ведущего из России в Германию. Это не что иное, как реализация политики "Америка прежде всего" на мировом уровне", уверен Кистер.

Совместная работа по внедрению проекта "Северный поток-2" началась несколько лет назад, отмечает немецкий журналист. Проектом недовольны на Украине и в Польше — ведь эти страны лишатся дохода, который им приносили высокие пошлины за транзит газа через их территорию. Однако строительство газопровода из России в Германию гарантирует самой Украине невозможность перекрытия газа, даже если к этому приведет ухудшение российско-украинских отношений.

Вашингтон пытается диктовать свои условия Германии и России

Что касается второго газопровода, который пройдет через Балтийское море, то его внедрение в эксплуатацию станет выгодным не только России, но и Германии.

Вот именно это обстоятельство, по мнению Курта Кистера и не нравится американцам. При этом они лицемерно заявляют, что их якобы волнует чрезмерная зависимость в этом случае Германии от российского газа.

В Вашингтоне не собираются позволять русским зарабатывать на газе, в том числе потому, что Америка предпочитает продавать Европе, и в частности Германии, свой собственный газ. — говорит Кистер.

Иными словами, Соединенные Штаты хотят диктовать ФРГ у кого покупать энергию, а России не давать возможности реализовывать выгодные проекты.

Темы германия вашингтон курт кистер северный поток-2 американские санкции
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