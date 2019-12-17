Президент Зимбабве исключил возможность использования доллара США

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва решительно исключил возможность повторного использования доллара США в экономике страны.

"Ни одна прогрессивная нация не может прогрессировать без своей собственной валюты", — уверен Мнангагва.

Зимбабве "долларизировала" свою экономику в 2009 году, используя доллар США и другие иностранные валюты в качестве законного платежного средства в стране.

Зимбабвийский доллар укрепит экономику страны

В июне текущего года правительство запретило использование иностранной валюты в местных сделках, пытаясь защитить временную суверенную валюту — новый зимбабвийский доллар.

Решение о прекращении "долларизации" столкнулось с противодействием со стороны экономистов и представителей деловых кругов, которые заявили, что этот шаг привел к гиперинфляции и снижению заработной платы, поскольку правительство поспешило вновь ввести зимбабвийский доллар без поддержки валютных резервов.

Однако Мнангагва настаивает на том, что восстановление собственной валюты после 10 лет использования иностранной валюты приведет к экономической стабильности в стране.