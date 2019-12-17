"Нафтогаз" подал в суд на правительство Украины

Руководство государственной компании "Нафтогаз" обратилось в суд с иском против украинского правительства. Причиной для жалобы стало выданное разрешение на разработку нефтегазового месторождения Варвинское. Примечательно, что разрешение было выдано компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.

Об этом сообщило издание Time со ссылкой на собственный источник.

Разрешение компании Ukrainian Energy было выдано еще летом по результатам торгов. "Нафтогаз" также претендовал на разработку месторождения, однако проиграл торги. Компания принадлежит бизнесмену украинского происхождения Майклу Блейзеру. Его компания получила разрешение на разработку месторождения после того, как Ник Перри посетил инаугурацию Владимира Зеленского.