Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Врачи снова требуют поместить Джулиана Ассанжа в больницу

Мир

Более сотни врачей призывают австралийское правительство прекратить бездействие в отношение своего гражданина Джулиана Ассанжа, а британское правительство освободить его из тюрьмы.

Защитники основателя WikiLeaks заявляют: если его не отправить в больницу, то "будет слишком поздно".

В открытом письме, адресованном министру иностранных дел Австралии Марис Пейн, врачи говорят, что "самые основные права человека австралийского гражданина отрицаются британским правительством."

Международные медицинские эксперты — представители Соединенных Штатов, Австралии и Великобритании — призвали главу австралийского МИД соблюдать "неоспоримое юридическое обязательство защищать своего гражданина от нарушения его основных прав человека".

Ассанжа в тюрьме подвергают "психологическим пыткам"

Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш с апреля этого года. Ранее в течение семи лет его пристанищем было посольство Эквадора. В настоящее время ему грозит экстрадиция в США по подозрению в шпионаже.

Пребывание Ассанжа в посольстве и в тюрьме привело к "медицинской халатности и хрупкому здоровью", заявили врачи. К тому же, по их словам, Ассанж продолжает страдать от психологических пыток в лондонской тюрьме.

Это не первый раз, когда медицинская группа забила тревогу по поводу ухудшения состояния здоровья Ассанжа.

В письме, направленном в прошлом месяце министру внутренних дел Прити Патель и министру внутренних дел Дайане Эббот, группа выразила "реальную обеспокоенность" по поводу того, что Ассанж может умереть в тюрьме.

 

Темы врачи ассанж мид австралии права человека тюрьма белмарш британское правительство
Актуальная аналитика
Власть
Пенсионная реформа - диверсия против государства и граждан
Силовые структуры
Воины-женщины древнего мира
Формула небес
Анжелика - королева красоты и авантюры - Гороскоп дня
Новости Все >
Во Внуково задержали партию наркотиков на 6 млрд рублей
Глава IIHF призвал WADA защитить "чистых" российских спортсменов
Молодая бабушка из Англии рассказала о секретах своей красоты
В Пакистане экс-президента страны приговорили к смертной казни
Отец многодетной семьи с арсеналом оружия мог быть насильником
"Матрица 4" может стать началом новой трилогии
Врачи снова требуют поместить Джулиана Ассанжа в больницу
Историка-расчленителя Соколова признали вменяемым
В России начали расти цены на мобильную связь
В России создадут уникальную ракету-носитель
Последние материалы
"Матрица 4" может стать началом новой трилогии
Отец многодетной семьи с арсеналом оружия мог быть насильником
Врачи снова требуют поместить Джулиана Ассанжа в больницу
Историка-расчленителя Соколова признали вменяемым
В России создадут уникальную ракету-носитель
В России начали расти цены на мобильную связь
"Локомотив" и "Зенит" ведут борьбу за партнера Месси по сборной
В Москве упали в цене квартиры в новых домах
В Google назвали самое желанное в мире место для путешествий
Глава фракции "ЕР" гордумы Переславля задержан по подозрению в убийстве
Популярное
Общество
Жена Лужкова положила ему в гроб сверток

В Москве прошла церемония прощания с бывшим главой города Юрием Лужковым.

Жена Лужкова положила ему в гроб сверток
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Шоу-бизнес
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Общество
Николай Валуев мог солгать о своей службе в армии
Россия
Гидрометцентр сделал прогноз погоды на первый месяц наступающего года
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23 Владимир Губарев Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер
Комментарии
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
В России создадут уникальную ракету-носитель
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Эндокринолог Потешкин назвал болезни, предшествующие развитию диабета
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Соловьев - украинцу Гордону: Мошенникам-нацистам лучше помалкивать
Тарасову требуют отстранить от фигурного катания
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Новогодняя теленочь пройдет без Аллы Пугачевой
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
У многодетной семьи из Ленинградской области нашли склад оружия
Тренер Медведевой побоялся говорить о решении Загитовой
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ