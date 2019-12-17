Врачи снова требуют поместить Джулиана Ассанжа в больницу

Более сотни врачей призывают австралийское правительство прекратить бездействие в отношение своего гражданина Джулиана Ассанжа, а британское правительство освободить его из тюрьмы.

Защитники основателя WikiLeaks заявляют: если его не отправить в больницу, то "будет слишком поздно".

В открытом письме, адресованном министру иностранных дел Австралии Марис Пейн, врачи говорят, что "самые основные права человека австралийского гражданина отрицаются британским правительством."

Международные медицинские эксперты — представители Соединенных Штатов, Австралии и Великобритании — призвали главу австралийского МИД соблюдать "неоспоримое юридическое обязательство защищать своего гражданина от нарушения его основных прав человека".

Ассанжа в тюрьме подвергают "психологическим пыткам"

Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш с апреля этого года. Ранее в течение семи лет его пристанищем было посольство Эквадора. В настоящее время ему грозит экстрадиция в США по подозрению в шпионаже.

Пребывание Ассанжа в посольстве и в тюрьме привело к "медицинской халатности и хрупкому здоровью", заявили врачи. К тому же, по их словам, Ассанж продолжает страдать от психологических пыток в лондонской тюрьме.

Это не первый раз, когда медицинская группа забила тревогу по поводу ухудшения состояния здоровья Ассанжа.

В письме, направленном в прошлом месяце министру внутренних дел Прити Патель и министру внутренних дел Дайане Эббот, группа выразила "реальную обеспокоенность" по поводу того, что Ассанж может умереть в тюрьме.