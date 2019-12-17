ВОЗ предупреждает планету о "двойном бремени недоедания"

Всемирная организация здравоохранения призывает к "глубокой трансформации продовольственной системы" для борьбы с недоеданием на планете.

В докладе, опубликованном в Британском медицинском журнале The Lancet, подробно описана необходимость срочного преобразования продовольственных систем мира для борьбы с недоеданием и ожирением, или "двойным бременем недоедания".

Основываясь на глобальных данных последних десятилетий, в докладе ВОЗ отмечается, что почти 2,3 миллиарда детей и взрослых (около 30 процентов населения планеты) имеют избыточный вес.

"Мы больше не можем делить страны по уровню низкого или высокого дохода. В настоящее время приходится говорить о странах, страдающих ожирением. Мы столкнулись с новой реальностью питания, " — сказал Франческо Бранка, ведущий автор доклада и директор Департамента ВОЗ по питанию в интересах здравоохранения и развития.

Новая реальность питания требует радикальных мер

Изменения в продовольственной системе повысили употребление ультра-обработанных продуктов питания, увеличивающих вес взрослых и детей.

Как считает Бранка, чтобы исправить ситуацию, необходимо радикально пересмотреть все циклы продовольственной системы: производство, переработку, торговлю, ценообразование, маркетинг, маркировку, и, наконец, потребление и отходы.

Особенно это нужно странам с низким и средним уровнем дохода, которые сталкиваются с "двумя крайними формами недоедания". В докладе ВОЗ в этой связи упоминаются государства Африки, Южной и Восточной Азии и Тихоокеанского региона