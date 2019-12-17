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Источник Правда.Ру

"Слабоумие": офис Зеленского до сих пор не опубликовал текст коммюнике

Мир » Бывший СССР » Украина

Спустя неделю после саммита в "нормандском формате", который прошел в Париже, офис Владимира Зеленского так и не опубликовал корректную версию итогового коммюнике. Об этом сообщила министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

"Вместо того чтобы взять этот официальный вариант на сайте Елисейского дворца, украинские чиновники решили проявить то ли креативность, то ли халатность и разместили на сайте офиса президента Украины текст, переведённый ими же с украинского на английский", - пояснила глава донецкого МИД.

По словам Никоноровой, на электронном ресурсе президента Украины до сих пор опубликован искаженный и некачественный перевод. 

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