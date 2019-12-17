Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

Россия приобрела пакет ценных бумаг США на сумму в $622 млн. Теперь вложения РФ составляют $10,697 млрд.

Как заявляет американский Минфин, Россия не входит в число топ-30 крупнейших держателей американского долга. Отчасти, по причине того, что с апреля 2018 года вложения Москвы регулярно сокращались.

Главными же держателями долга Соединенных Штатов остаются Япония, которая вложила $1,168 трлн и Китай, у которого "на руках" $1,1016 трлн.

Аналитики МВФ предупредили США, что, по их расчетам, госдолг страны, который на сегодня превысил рекордную отметку в $23 трлн., уже к 2023 году "разрастется" настолько, что составит более 117% от ВВП