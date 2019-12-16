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Трампа обвинили в предательстве нации

Мир » Северная Америка

Судебный комитет Палаты представителей США опубликовал доклад с обвинениями в импичменте против Дональда Трампа, в котором утверждалось, что президент "предал нацию, злоупотребляя своим высоким постом."

"Президент Трамп поставил свои личные, политические интересы выше нашей национальной безопасности, наших свободных и справедливых выборов и нашей системы",-говорится в документе из 658 страниц.

Против Трампа в Палате представителей уже приняты две статьи импичмента

Ожидается, что полный состав Палаты представителей проголосует по статьям импичмента в среду. Это сделает Трампа третьим президентом, которому будет объявлен импичмент в истории США.

Предвыборная кампания Трампа была обвинена в сговоре с российским правительством.

Американские спецслужбы утверждают, что Москва вмешалась в выборы посредством кибератак, направленных на раздор в Соединенных Штатах и причинение вреда кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Американский президент  и Россия неоднократно отвергали эти обвинения.

 

Темы трамп импичмент президент. нация палата представителей сша
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