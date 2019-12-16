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В Казахстане в День Независимости задержали протестующих

Мир » Бывший СССР

Полиция задержала десятки человек в Казахстане, которые вышли на акции протеста с требованием политической реформы и отставки семьи бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Около сотни антиправительственных протестующих отметили День Независимости своей страны демонстрациями в столице Нур-Султане и в Алматы.

Они скандировали лозунг: "Проснись, Казахстан!" и держали транспаранты с надписью "Казахстан без Назарбаевых или парламентская республика."

Токаев обещает изменить законы о протестных акциях

Известно, что 79-летний Нурсултан Назарбаев передал президентство своему преемнику после почти трех десятилетий пребывания у власти. Он и теперь занимает ряд официальных постов, включая должность председателя Совета безопасности и лидера правящей партии.

Преемник Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев обещал смягчить законы, регулирующие протестные акции, которые в настоящее время делают любые митинги, не санкционированные властями, незаконными. Однако пока такие изменения не были проведены.

Темы нурсултан назарбаев казахстан протестные акции
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