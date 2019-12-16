Украинская модель с 13-м размером груди собирается стать боксером

Украинская модель plus-size из Киева Мила Кузнецова публично заявила, что собирается стать боксером. Намерения девушки вполне серьезны, в следующем году она хочет оформить боксерскую лицензию и выступить в первом профессиональном бою.

По словам девушки, сейчас она отправляется в давно запланированный отпуск, а по возвращении начнет тренировки.

Примечательно то, что у Кузнецовой 13-й размер груди. Она рассказала, что вдохновилась от посещения музея братьев Кличко. Примерив один из чемпионских поясов, она твердо решила, что станет боксером.

Девушка планирует побить рекорд Александра Усика, попав в десятку самых рейтинговых трансляций YouTube.