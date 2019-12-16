Президент Эстонии предложила отправить Хельме в отставку

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила главе правительства Юри Ратасу уволить Марта Хельме с поста министра внутренних дел страны. Глава государства возмущена недавним поступком чиновника, который обозвал нового премьер-министра Финляндии Санну Марин "продавщицей".

Хельме высказался и в адрес нового финского правительства, назвав его "сборищем необразованных людей". Чтобы предотвратить международный скандал, Кальюлайд лично позвонила президенту Финляндии и извинилась перед ним за слова Хельме.