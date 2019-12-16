Спикер ливанского парламента Набих Берри заявил, что Ливан вскоре может оказаться на грани голода и выживания, если в стране сохранится нынешний политический кризис.
"Мы приближаемся к очень опасной фазе, которая в дальнейшем приведет к необратимым последствиям. Мы должны быстро сформировать правительство, чтобы справиться с экономическими и финансовыми осложнениями и спасти страну",-отметил Берри.
Ливан сталкивается с очень тяжелой экономической ситуацией из-за провальной политики сменявших друг друга правительств, что привело к обнищанию народа.
Экономический рост в стране резко снизился в результате череды политических тупиков и экономического кризиса в последние годы. Страна принимает 1,5 миллиона сирийских беженцев, что еще больше усугубляет ее экономические проблемы.
По официальным данным, безработица в Ливане составляет более 20 процентов. В Министерстве финансов говорят о государственном долге почти в 85 миллиардов долларов, что составляет более 150 процентов валового внутреннего продукта (ВВП).
Сменявшие друг друга правительства также не смогли решить проблему кризиса в области управления отходами и работе электросетей, которые ежедневно отключают электроэнергию.
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