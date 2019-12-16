Верховный комиссар по пенсиям Франции подал в отставку

Французские СМИ на фоне отставки Жан-Поль Далева сообщают о том, что чиновник занимал еще несколько должностей параллельно с кабинетом министров, и не платил налоги со всех свои доходов.

Об отставке сообщила газета Le Monde, в которой отмечалось, что событие происходит в критический момент для Макрона. Правительство в настоящее время находится в противостоянии с профсоюзами, которые протестуют против пенсионной реформы.

Профсоюзы призывают президента отказаться от своего плана

Отставка Делева является потерей для Макрона не только потому, что он был ключевым человеком для реформы, но и одним из его самых доверенных союзников в кабинете министров.

Профсоюзы требуют, чтобы Макрон отказался от своего плана создать единую пенсионную систему из 42 разработанных схем, утверждая, что миллионам людей придется отложить свой выход на заслуженный отдых, чтобы получить полную пенсию.

Новые демонстрации запланированы на вторник, причем несколько университетов, в том числе Сорбонна в Париже, заявили, что они отменили или перенесли экзамены на конец года, чтобы студенты смогли принять участие в протестных акциях.