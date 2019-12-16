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Обама назвал женщин лучшими политиками

Мир

Бывший президент США Барак Обама выразил мнение, что женщины являются лучшими политиками, чем мужчины. Он предположил, что если бы женщины управляли каждой страной мира в течение двух лет, то ситуация на мировой арене существенно бы улучшилась.

Также экс-президент подверг критике престарелых людей, которые всеми силами пытаются удержать власть в своих руках. Обама отметил, что 73-летний Дональд Трамп надеется на переизбрание, а его главному оппоненту Джо Байдену — 77 лет.

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