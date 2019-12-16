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Китай назвал ошибкой выдворение своих дипломатов из США

Мир

Пекин выразил протест Соединенным Штатам по поводу высылки двух китайских чиновников, обвиняемых в нарушении безопасности на военной базе в Вирджинии.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан отреагировал на сообщение газеты The New York Times о том, что Вашингтон тайно выслал двух чиновников из китайского посольства после того, как они въехали на военную базу.

Китайские дипломаты призывают США исправить ошибку

Выступая на очередном брифинге в Пекине в понедельник, Гэн сказал, что "обвинения США в адрес китайского персонала серьезно игнорируют реальность."

Он добавил, что действия Вашингтона ошибочны, и призвал "США исправить ошибку, аннулировать решение, обеспечить защиту законных прав и интересов китайских дипломатов, предусмотренных Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила о тайном выдворении из США двух китайских дипломатов, которые якобы в сентябре этого года пытались попасть на военную базу близ Норфолка в штате Вирджиния.

Как известно, подобные меры американские власти применяли в отношении дипломатов из Китая более тридцати лет назад.

Темы сша вашингтон протест пекина китайские дипломаты
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