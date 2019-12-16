Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Донбасс выступил против односторонней децентрализации Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

Министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что в Донбассе не признают децентрализации Украины в одностороннем формате. Чиновница предложила Киеву обсудить вопрос о внесении изменений в Конституцию страны на предстоящей встрече контактной группы в Минске, которая пройдет 18 декабря.

По мнению Никоноровой, работа над внесением изменений в Конституцию Украины в одностороннем порядке полностью противоречит минским соглашениям, а также нарушает ранее достигнутые компромиссы в Париже, под которыми поставил подпись Владимир Зеленский и остальные лидеры "нормандского формата".

днр донбасс конституция децентрализация контактная группа минские соглашения наталья никонорова
Актуальная аналитика
Новости Москвы сегодня
Почему никто не хочет брать мусор Москвы
Мир. Новости мира
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Законодательство
В России олигархам - льготы, рабочему классу - налоги
Последние материалы
"Заменить его нечем": эксперт о крейсере "Адмирал Кузнецов"
Органы опеки не заберут у матери ребенка, которого истязали гречкой
Почему никто не хочет брать мусор Москвы
КамАЗ представил "тягач будущего"
Донбасс выступил против односторонней децентрализации Украины
Кремль отреагировал на скандал в фигурном катании
Россия не прекратила сотрудничество с Ираном в Фордо
"Напилась": президент Хорватии пообещала невыполнимое
В России создадут систему обмена данными между авто
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Популярное
Общество
Жена Лужкова положила ему в гроб сверток

В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.

Жена Лужкова положила ему в гроб сверток
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Прибалтика
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Новости Украины
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Красота
Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23 Владимир Губарев Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер
Комментарии
В Турции предъявят США геноцид индейцев
Для чиновников Ростовской области закупят транспорт на 119 млн рублей
Сторонники экс-губернатора Левченко не дали ему "уйти красиво"
Россияне получат обратно до 120 тыс. рублей с пенсионных взносов
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Сторонники экс-губернатора Левченко не дали ему "уйти красиво"
Россияне получат обратно до 120 тыс. рублей с пенсионных взносов
Чем оборачиваются научные фантазии
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Сторонники экс-губернатора Левченко не дали ему "уйти красиво"
Учительница английского языка стала второй в РФ женщиной-миллиардером
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
Россияне проедают треть своих доходов
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Власти столицы выбрали регионы для вывоза мусора
Нелегально работающих пенсионеров оштрафуют на 120 тыс. рублей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ