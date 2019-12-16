Донбасс выступил против односторонней децентрализации Украины

Министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что в Донбассе не признают децентрализации Украины в одностороннем формате. Чиновница предложила Киеву обсудить вопрос о внесении изменений в Конституцию страны на предстоящей встрече контактной группы в Минске, которая пройдет 18 декабря.

По мнению Никоноровой, работа над внесением изменений в Конституцию Украины в одностороннем порядке полностью противоречит минским соглашениям, а также нарушает ранее достигнутые компромиссы в Париже, под которыми поставил подпись Владимир Зеленский и остальные лидеры "нормандского формата".