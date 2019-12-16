Бизнес Британии переживает серьезный спад

Британский бизнес находится в состоянии наибольшего спада с середины 2016 года. Об этом свидетельствует опрос крупнейшего финансово-информационного агентства Reuters.

Ускоренное снижение в декабре показателей отмечено, как в секторе услуг, так и в производственном секторе. Индекс деловой активности в доминирующем секторе услуг упал до 49,0 в декабре с 49,3 в ноябре, что является самым низким уровнем с июля 2016 года.

Как заявляет главный экономист по бизнесу IHS Markit Крис Уильямсон, самое быстрое падение показателей происходит в обрабатывающей промышленности. По данным исследования, такие показатели наблюдаются впервые после периода мирового финансового кризиса, происходившего в начале 2009 года.

Решение проблемы слабеющей экономики, вероятно, будет одним из первых пунктов в списке Бориса Джонсона. После успешных выборов его партия и новое правительство займет большинство парламентских мест.