"Напилась": президент Хорватии пообещала невыполнимое

22 декабря в Хорватии пройдут президентские выборы и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович хочет продлить свои полномочия. В ходе предвыборного выступления в городе Йованица, президент допустила непростительную ошибку, сделав скандальное заявление.

По словам Грабар-Китарович, она уже провела ряд встреч с иностранными фирмами и договорилась об открытии рабочих места для хорватов в интернете. Якобы жители Хорватии смогут работать из дома и зарабатывать по восемь тысяч евро.

"Некоторые говорят, что это невозможно, а я вам говорю, что это возможно", - подчеркнула глава государства.

Жители Хорватии начали публиковать гневные отзывы в соцсетях и предположили, что Колинда Грабар-Китарович переусердствовала со спиртным.