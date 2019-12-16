Эстонский министр пояснил, почему оскорбил финского премьера

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что его высказывание о премьер-министре Финляндии Санне Марин не отражает точку зрения эстонского правительства. Он подчеркнул, что выразил сугубо личное мнение.

"Я выражал собственную позицию и позицию партии, а не всего правительства, когда критиковал новое правительство Финляндии, и, в частности, кандидатуру премьер-министра Санни Марин", - цитирует слова Хельме пресс-служба Консервативной народной партии Эстонии.

Ранее Март Хельме назвал нового премьер-министра Финляндии Санну Марин "продавщицей", а ее кабинет министров - необразованными людьми.