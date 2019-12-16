Россия не прекратила сотрудничество с Ираном в Фордо

В Иране заявляют, что Россия продолжает сотрудничать на ядерном объекте в Фордо, отвергая утверждения о том, что российская сторона приостановила свою деятельность из-за санкций США.

Официальный представитель МИД Аббас Мусави заявил, что сотрудничество было приостановлено из-за "технических" вопросов, которые разбираются иранскими и российскими экспертами.

"Основная причина остановки — одновременность двух операций. Российская сторона пытается выяснить, могут ли они быть предприняты одновременно", — объяснил Мусави.

России необходимо время, чтобы принять новые обстоятельства на объекте

В ноябре Вашингтон отменил отказ от международного сотрудничества в области Фордо, в том числе от российской реконфигурации объекта обогащения для получения стабильных изотопов, используемых в клинических исследованиях.

Иран тем временем возобновил закачку газа в центрифуги на объекте в рамках своего решения о сокращении своих обязательств по ядерному соглашению.

Москва заявила, что ей нужно время, чтобы отреагировать на новые обстоятельства в Фордо. Россия утверждает, что закачка газа в каскады центрифуг в тех же помещениях, где будут производиться стабильные изотопы, препятствовала первоначальному плану реконфигурации.