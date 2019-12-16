Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил мнение, что чиновников, злоупотребляющих "палочно-галочной" системой, нужно сажать без суда и следствия. Он пояснил, что сейчас такой системой оценки работы пользуются на таможне, в милиции, налоговой инспекции, пожарной службе и других надзорных органах.
"Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии", - возмутился глава государства.
По мнению Лукашенко, такой подход не допустим, а приверженцев такой системы необходимо "сажать в тюрьму без суда и следствия".
В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.