Лукашенко заявил, что "чиновников-галочников" нужно сажать без суда

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил мнение, что чиновников, злоупотребляющих "палочно-галочной" системой, нужно сажать без суда и следствия. Он пояснил, что сейчас такой системой оценки работы пользуются на таможне, в милиции, налоговой инспекции, пожарной службе и других надзорных органах.

"Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии", - возмутился глава государства.

По мнению Лукашенко, такой подход не допустим, а приверженцев такой системы необходимо "сажать в тюрьму без суда и следствия".