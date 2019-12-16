Во Франции забастовка перейдет в массовую демонстрацию

Французские пассажиры переживают уже двенадцатый день забастовки, а профсоюзы транспортников планируют провести еще и массовую демонстрацию во вторник.

Протест направлен на запланированную пенсионную реформу, которая, как считают в профсоюзах, может заставить миллионы людей работать дольше, прежде чем выйти на пенсию.

В правительстве Франции заявили, что готовы вести переговоры, в частности, о "сводном возрасте" - 64 года, когда наступит право для работника на полную пенсию.

Железнодорожный оператор SNCF уже предупредил, что если забастовка не закончится через несколько дней, то сервис не сможет вернуться в нормальное состояние к католическому Рождеству.

В течение двенадцати последних дней Париж и его пригороды стоят в утренних пробках, поскольку линии метро были закрыты или на них работали только несколько поездов.

По всей Франции курсировал только один из трех высокоскоростных и один из четырех региональных поездов, несмотря на то, что стране катастрофически не хватало транспорта.