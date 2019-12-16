Зеленский предложил провести децентрализацию власти

Президент Украины внес в Верховную раду законопроект об изменении Конституции для децентрализации власти в стране. Документ предполагает изменение системы местного самоуправления и введение новой должности - префекта.

В пояснительной записке к документу утверждается, что местное самоуправление планируется наделить большими полномочиями. Однако законопроект не содержит никаких пояснений насчет особого статуса Донбасса, положения о котором прописаны в Минских соглашениях.