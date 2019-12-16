Трамп грозит Коми "годами тюрьмы" за доклад ФБР по России

Президент США Дональд Трамп пригрозил бывшему директору ФБР Джеймсу Коми "годами тюрьмы" за расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

Угроза со стороны президента возникла после того, как Коми признался в интервью Fox News Sunday, что был "слишком самоуверенным", когда он защищал свое бывшее агентство по использованию закона о слежке за внешней разведкой (FISA) во время данного расследования.

ФБР допускало ошибки во время слежки за советником Трампа

Согласно новому отчету генерального инспектора Майкла Горовица, было 17 "значительных ошибок и упущений", допущенных следственной группой ФБР при подаче заявки на ордер FISA для наблюдения за Картером Пейджем, бывшим советником кампании Трампа в 2016 году.

"Он прав, я был неправ. Я был слишком самоуверен в процедурах, которые ФБР строило на протяжении 20 лет. Я думал, что они достаточно крепкие. Он был прав, там была настоящая неряшливость. Это было неприемлемо ", — признал Коми. Контакты выявлены, но сговор не доказан

Затем было проведено расследование специального адвоката Роберта Мюллера выявило многочисленные контакты между российскими чиновниками и кампанией Трампа, но не было найдено никаких доказательств преступного сговора.

Мюллер также привел примеры 10 инцидентов, в которых Трамп пытался помешать расследованию, но не сделал никаких выводов о том, препятствовал ли Трамп правосудию. Генеральный прокурор Уильям барр позже пришел к выводу, что он не видел достаточно доказательств для предъявления обвинений в препятствии.