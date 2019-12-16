США снова внедряются на территорию нефтяных месторождений Сирии

Большой военный конвой США вновь вошел в нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, несмотря на протесты сирийской стороны.

Соединенные Штаты второй раз за месяц направили свои военные силы в сирийские провинции Хасака и Дейр-эз-Зор из соседнего Ирака, сообщает государственное телевидение "Аль-Ихбария".

Американские машины перевезли логистическое оборудование, которое будет предоставлено так называемым Сирийским демократическим силам (SDF), курдской военизированной группировке, в восточной сельской местности Дейр-эз-Заура.

Дамаск нуждается в собственной нефти для восстановления страны

Ранее в этом месяце армия США развернула в регионе бронетехнику, пикапы, тяжелую строительную технику и около 150 буровых установок.

Развертывание военных американских сил в регионе стало происходить после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска останутся в Сирии, чтобы "обезопасить" там нефтяные месторождения. В Дамаске выступают против решения Трампа захватить сирийские нефтяные месторождения.

События развиваются в то время, когда Дамаск остро нуждается в своих крупных нефтяных месторождениях для удовлетворения энергетических потребностей и восстановления страны в условиях ослабления западных санкций.