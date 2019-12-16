Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал главное отличие нынешнего президента Украины Владимира Зеленского от экс-президента страны Петра Порошенко. По его словам, именно Порошенко начал военный конфликт в Донбассе, а Зеленский говорит о необходимости его прекратить.
"Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть. Один президент начинал войну, новый президент - собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны. И мы надеемся, что всё это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации минских договоренностей", - рассказал Песков журналистам.
В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.