В Кремле назвали разницу между Зеленским и Порошенко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал главное отличие нынешнего президента Украины Владимира Зеленского от экс-президента страны Петра Порошенко. По его словам, именно Порошенко начал военный конфликт в Донбассе, а Зеленский говорит о необходимости его прекратить.