В Киеве допустили возобновление ж/д сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ответил на вопрос журналистов о восстановлении железнодорожного сообщения с Донбассом. Он не исключил, что в будущем ж/д сообщение с "неконтролируемыми" территориями может быть восстановлено, причем как пассажирское, так и грузовое.

Ранее Пристайко уже высказывался о такой возможности. Несколько месяцев назад глава украинского МИД допускал восстановление ж/д сообщения с Донбассом, однако дальше разговоров ситуация не ушла.