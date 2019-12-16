В Иране осуждают военное присутствие США в Персидском заливе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что военное присутствие Соединенных Штатов в Персидском заливе привело к катастрофе для стран региона и способствовало разжиганию экстремизма.

Зариф выступил с этим заявлением на Дохийском форуме в столице Катара, сообщает интернет-издание Press TV.

Как заметил дипломат, "различия в силе, географическом размере, природных и людских ресурсах между странами нашего региона привели к катастрофическим выводам".

"Эти различия и бесконечное соперничество в регионе дают благодатную почву для расширения своего военного присутствия и продажи большего количества оружия почти всем сторонам в регионе", - сказал министр иностранных дел Ирана.

Продажа оружия Вашингтоном спровоцировала гонку вооружений в регионе

Зариф добавил, что присутствие иностранных сил в регионе не способствовало укреплению безопасности и "привело лишь к катастрофам, начиная с падения иранского гражданского авиалайнера USS Vincennes в 1988 году и продолжая ростом экстремизма как естественного следствия присутствия США в Ираке и Афганистане".

Главный дипломат Ирана резко отозвался о политике Вашингтона в отношении продажи оружия странам Персидского залива, отмечая, что именно это привело к гонке вооружений в регионе.