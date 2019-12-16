Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что военное присутствие Соединенных Штатов в Персидском заливе привело к катастрофе для стран региона и способствовало разжиганию экстремизма.
Зариф выступил с этим заявлением на Дохийском форуме в столице Катара, сообщает интернет-издание Press TV.
Как заметил дипломат, "различия в силе, географическом размере, природных и людских ресурсах между странами нашего региона привели к катастрофическим выводам".
"Эти различия и бесконечное соперничество в регионе дают благодатную почву для расширения своего военного присутствия и продажи большего количества оружия почти всем сторонам в регионе", - сказал министр иностранных дел Ирана.
Зариф добавил, что присутствие иностранных сил в регионе не способствовало укреплению безопасности и "привело лишь к катастрофам, начиная с падения иранского гражданского авиалайнера USS Vincennes в 1988 году и продолжая ростом экстремизма как естественного следствия присутствия США в Ираке и Афганистане".
Главный дипломат Ирана резко отозвался о политике Вашингтона в отношении продажи оружия странам Персидского залива, отмечая, что именно это привело к гонке вооружений в регионе.
"На страны Персидского залива приходилось почти четверть мирового импорта оружия в течение 2014-18 годов, почти удвоившись в среднем по сравнению с предыдущими пятью годами. Неудивительно, что Соединенные Штаты продали большую часть этого смертоносного оружия, "- заявил Мохаммад Джавад Зариф.
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