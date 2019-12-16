Пингвин-талисман Pengsoo признан в Южной Корее "Человеком года"

Pengsoo стал более популярным в стране, чем президент Мун Чжэ Ина и министр иностранных дел Кан Гюн Ва.

Как считает издание New York daily news, популярность персонажа объясняется тем, что "появляясь в эпизодах системы образовательного вещания Южной Кореи, Pengsoo игнорирует почетные звания при обращении к другим и сетует на традиционные социальные нормы".

"Президент рабочих" бездельничает и никого не уважает

New York daily news сообщает, что у этого двухметрового персонажа невыразительные глаза и открытый рот, его лицо неподвижно и говорит он хриплым мужским голосом. При этом он позволяет себе наглость обращаться ко всем, невзирая на возраст и ранг, без уважительного суффикса "ним", как это положено в Южной Корее, не лезет за словом в карман, разрушает устоявшиеся правила и стандарты в обществе. Он бездельник, но хвастается, что знаменитость и суперзвезда.

Предыстория создания образовательной компанией EBS пингвина Pengsoo выглядит так: ему 10 лет, он родом из Антарктиды, но отправился в Южную Корею, чтобы стать известным артистом.

Особую популярность он завоевал не у детей, а у зрителей в возрасте 20 и 30 лет. У него более миллиона подписчиков на YouTube. К тому же этот пингвин побывал и в МИД, и Минздраве Южной Кореи.

Многие называют его "президентом рабочих", поскольку он очень популярен среди офисных работников миллениалов.