В Нью-Дели проходят студенческие протесты: пострадали более 100 человек

В ночь на 16 декабря в Нью-Дели прошел массовый протест студентов. Из-за беспорядков пострадали более 100 человек. Протестующие закидывали камнями жилые дома и социальные объекты, переворачивали автомобили, а также сожгли два автобуса.

Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ и дубинки. Среди протестующих находятся преимущественно студенты-мусульмане. Они выступают против поправок в закон о гражданстве, которые предусматривают упрощённую процедуру его получения для немусульман из Пакистана, Афганистана и Бангладеш.