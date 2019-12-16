МИД Украины объявил дату очередного перемирия в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил дату начала очередного перемирия в Донбассе По его словам, "режим тишины" в регионе может наступить с 20 или 21 декабря. По мнению главы украинского МИД, исполнение "режима тишины" покажет возможность дальнейшего прогресса.

Напомним, лидеры "нормандского формата" договорились 9 декабря в Париже об установлении полного перемирия, обмене военнопленных по формуле "всех на всех", а также о разведении войск в трех точках.