Мексика против американских инспекторов на своих предприятиях

Хесус Сиаде, заместитель министра иностранных дел Мексики по делам Северной Америки, обвинил США в том, что они обманом решили направить американских инспекторов на мексиканские заводы.

Как сообщает Washington Post, это решение было включено в законопроект, направленный в Конгресс США. В рамках ратификации соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA) демократы в Конгрессе предложили назначить пять американских атташе для контроля за соблюдением охраны труда на мексиканских предприятиях.

В США с Мексикой решили не консультироваться

Решение принято Конгрессом, несмотря на то, что в ходе подписания торгового соглашения Мексика отклонила предложение США о привлечении иностранных трудовых инспекторов, заявив, что это нарушит суверенитет страны. Вместо этого участники переговоров решили создать группы в составе трех членов — мексиканских, американских и других экспертов-для урегулирования споров.

"Большая часть предлагаемого законодательства США соответствовала ожиданиям, предложение о трудовых инспекторах не было частью соглашения, которое три страны подписали в Мехико, — заявляет Хесус Саиде. — По очевидным причинам, с Мексикой не консультировались по этому вопросу".

По Мексиканскому законодательству, отметил дипломат, американские чиновники "ни в коем случае не могут иметь инспекционные полномочия" в Мексике.