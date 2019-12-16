Переговоры по климату на саммите ООН закончились компромиссом

Самая продолжительная за 25-летнюю историю конференция ООН по климату, завершилась "сомнениями в коллективной решимости мира замедлить потепление планеты", сообщает Washington Post.

Мадридская конференция представителей более 200 стран проходила в течение двух недель. Ее завершение намечалось 13 декабря, однако саммит был продлен на два дня до воскресенья.

Договоренностей сторон оказалось недостаточно

В результате делегаты пришли к компромиссному решению, по которому страны должны подготовить самостоятельные меры, разработать более совершенные планы, предусматривающие сокращение выбросов в атмосферы, и представить их на конференции в следующем году в Глазго.

"Мы не удовлетворены", — заявила председатель конференции, министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт. "Достигнутых сторонами договоренностей недостаточно".

Решение саммита поддержали страны ЕС и малые островные государства, однако против него выступили США, Бразилия, Индия, Китай и ряд других стран.