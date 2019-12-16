"Квартал 95" высмеял Зеленского

Артисты студии "Квартал 95" на одном из своих концертов исполнили песню о невыполненных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского. Примечательно, что именно Зеленский является основателем и бывшим художественным руководителем студии.

"Весна прошла давно, еще не сел никто, а что зимой у вас сажать не принято?", — гласит одна из строк песни.

Видео с выступлением артистов опубликовала пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.