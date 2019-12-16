Климкин призвал исключить Россию из ООН

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин припомнил исключение СССР из Лиги Наций. Он написал, что 80 лет назад Лига Наций исключила СССР из-за агрессии против Финляндии.

По мнению Климкина, в современном мире никто даже представить себе не может, что Россию могут исключить из ООН, поэтому вероятность этого определяет цену международным институтам и пределы их влияния.