Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин припомнил исключение СССР из Лиги Наций. Он написал, что 80 лет назад Лига Наций исключила СССР из-за агрессии против Финляндии.
По мнению Климкина, в современном мире никто даже представить себе не может, что Россию могут исключить из ООН, поэтому вероятность этого определяет цену международным институтам и пределы их влияния.
"Это точно не путь вперед. Международные институты в кризисе, которая постоянно углубляется. Они не стали реально международными, они зависят от стран, и в этом кризис современной реальности", - написал экс-министр.
В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.