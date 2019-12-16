Россия заняла второе место в рейтинге "самых могущественных стран мира"

Журнал U.S.News составил рейтинг "самых могущественных стран мира". Российская Федерация заняла второе место. Неожиданно на первом месте расположились Соединенные Штаты Америки. А тройку лидеров закрыл Китай.

Примечательно, что по сравнению с прошлогодней версией рейтинга изменилась только десятая позиция. На это место вышли Объединенные Арабские Эмираты. Эксперты издания учитывали популярность на международной арене, участие в формировании глобальных экономических моделей, а также ВВП и численность населения.