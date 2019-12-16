"Продавщица": Эстонский министр обозвал премьера Финляндии

Лидер Консервативной народной партии Эстонии, а также министр внутренних дел страны Март Хельме жестко раскритиковал нового премьера Финляндии Санну Марин. Он назвал главу финского правительства "продавщицей", а членов ее кабинета - необразованными людьми.

"От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства", - сказал Хельме в эфире радиостанции TRE Raadio.