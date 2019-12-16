Британцам напомнили, что «пол» и «гендерная идентичность» - разные вещи

В 2021 году в Британии будет проходить перепись населения. И хотя времени до нее еще много, эксперты опасаются, что полученные данные будут "искаженными".

Сегодня газета The Daily Mail опубликовала открытое письмо, подписанное 80 учеными и социологами, в котором содержится просьба к тем, кто будет проводить перепись, "не позволить людям самостоятельно идентифицировать свой пол".

Авторы послания опасаются, что респонденты могут "неправильно" ответить в графе про пол: указать не тот, что записан в свидетельстве о рождении.

"Такая сознательная ошибка может полностью исказить всю статистику по стране, — написано в письме. — Поэтому нелишним будет напомнить гражданам Великобритании, что понятия "пол" и "гендерная идентичность" не означают одно и то же".

Интересен тот факт, что часть подписавших это письмо ученых предпочли сделать это анонимно, чтобы их не назвали "трансфобными".

Письмо, как пишет The Daily Mail, вызвало общественный резонанс. Он усилился после того, как Управление национальной статистики — организатор переписи, заявило, что, учитывая мнение "авторитетных ученых", графа о гендерной идентичности будет внесена в опросник для тех, кто старше 16 лет.

Многих британцев это предложение возмутило, и они настаивают, что "трансгендеры имеют полное право идентифицировать себя так, как чувствуют".

Последнее слово в споре будет поставлено Парламентом страны, которому на рассмотрение уже передан это вопрос. Тем не менее, различные проекты по решению данной проблемы будут внесены на рассмотрение в Парламент уже в следующем году.