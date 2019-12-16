Адвокат Трампа отчитался о поездке на Украину

Руди Джулиани, личный адвокат президента США, вернувшись из поездки на Украину, во время которой он занимался вопросами, связанными с импичментом Трампа, опубликовал видео кадры, снятые в Незалежной для своего документального фильма.

Как написал Джулиани в Twitter, он провел на Украине собственное расследование и "собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте".

Всех подробностей того, что он сумел "накопать", адвокат пока не раскрывает, но утверждает, что у него теперь есть "доказательства масштабной коррупции в 2016 году".

"Этот импичмент нужен демократам для прикрытия своих грехов", — написано в твите.

Джулиани говорит, что сумел раскрыть "заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной", целью которого было "уничтожение Трампа, тогда еще кандидата в президенты США" и утверждает, что привез "кое-какие документальные свидетельства".

"Например, экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин поделился доказательствами отмывания денег Байденом и компанией Burismaи, — пишет юрист. — Да и Юрий Луценко, сменивший Шокина, дал записи, которые подтверждают ложь в показаниях Мари Йованович, посла США на Украине".

На основании того, что ему удалось узнать в ходе командировки, Джулиани сделал вывод, что импичмент действующему президенту "призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы" и обещает, что "дальше будет еще много другого".