Выйти замуж за психопата-убийцу хочет жительница Техаса

46-летняя жительница американского штата Техас Доун Аргуэльо влюбилась в 33-летнего Никко Джегинса, серийного убийцу, приговоренного к смертной казни, и добивается разрешения выйти за него замуж.

Как сообщает издание Mail Online, женщина познакомилась с преступником, когда работала волонтером в группе защиты заключенных.

"Он загадочный. И очень чувствительный, — поделилась Аргуэльо с журналистами издания. — Он очень умен и да, он очень хороший манипулятор".

Дженкинса, убившего в августе 2013-го четверых человек в Небраске, врачи характеризуют как психопата. Находясь в тюрьме, он пристрастился к членовредительству. Сотрудники учреждения считают, что таким образом он пытается выдать себя за безумца, чтобы его перевели в клинику.

"Однажды, — рассказал надзиратель, — он разрезал себе язык и половой орган. Говорит, хотел стать похожим на змею".

Доун Аргуэльо, впрочем, официально факт помолвки с маньяком пока не подтвердила. Говорит женщина только о "нахлынувших на них обоих чувствах".