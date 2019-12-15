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В Кремле назвали условие изменения минских соглашений

Мир » Бывший СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие, которое необходимо выполнить Киеву, чтобы Россия пошла на изменение минских соглашений. По его словам, работа над "Минском-3" возможна только при участии экспертов из ДНР и ЛНР.

"Если эксперты из Киева сядут в контактной группе и за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, они, по всей видимости, могут работать над некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", - пояснил Песков.

Затем Дмитрий Песков подчеркнул, что украинские власти отказываются от любых переговоров с самопровозглошенными республиками. Напомним, вопрос о внесении изменений в минские соглашения поднимался на саммите "нормандской четверки", который прошел 9 декабря в Париже.

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