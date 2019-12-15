Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что общение Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже было прервано. По его словам, во время прямого диалога президента Украины с президентом России к ним зашел французский лидер и настоял, чтобы дальше переговоры продолжились в "нормандском формате".
Песков подчеркнул, что Путин и Зеленский не сошлись во мнениях по многим вопросам, однако положительная динамика налицо, поскольку лидеры начали диалог.
Напомним, ранее в Париже завершился саммит в "нормандском формате", в котором приняли участие лидеры России, Украины, Германии и Франции. По итогам саммита было решено продолжить разведение в трех точках на границе соприкосновения, прекратить обстрелы, а также обменять военнопленных по формуле "всех на всех".
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