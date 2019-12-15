Песков: тет-а-тет Путина и Зеленского прервал Макрон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что общение Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже было прервано. По его словам, во время прямого диалога президента Украины с президентом России к ним зашел французский лидер и настоял, чтобы дальше переговоры продолжились в "нормандском формате".

Песков подчеркнул, что Путин и Зеленский не сошлись во мнениях по многим вопросам, однако положительная динамика налицо, поскольку лидеры начали диалог.

Напомним, ранее в Париже завершился саммит в "нормандском формате", в котором приняли участие лидеры России, Украины, Германии и Франции. По итогам саммита было решено продолжить разведение в трех точках на границе соприкосновения, прекратить обстрелы, а также обменять военнопленных по формуле "всех на всех".